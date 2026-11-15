L'attesa è finita. Oggi, domenica 15 novembre, iniziano le Atp Finals e il programma mette subito sul piatto il confronto tra Alexander Zverev e Rafa Jodar. Sarà il numero uno del ranking Atp ad aprire l'edizione 2026 del Torneo dei Maestri contro lo spagnolo, arrivato a Torino grazie al grande exploit di questa stagione. Il match inizierà intorno alle 14:30.