Novak Djokovic torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 7 luglio, il serbo, sette volte vincitore sull'erba londinese, sfida il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale dello Slam di Londra. Il numero uno otto del mondo, agli ottavi, ha avuto la meglio sul russo Roman Safiullin, mentre Auger Aliassime, numero 4 del ranking Atp, ha superato al quinto set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Dove vedere il match? La partita sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.