Il tennista serbo ha annunciato il nuovo coach sui social

Nuovo allenatore per Novak Djokovic. Oggi, mercoledì 20 maggio, il tennista serbo ha annunciato sui propri canali social il proprio nuovo coach, che sarà Viktor Troicki, ex tennista serbo e compagno proprio di Nole in Coppa Davis. La rivoluzione nello staff tecnico di Djokovic arriva alla vigilia del Roland Garros, dove il numero 4 del mondo vuole sfidare Jannik Sinner per provare a conquistare il suo 25esimo titolo Slam.

"Benvenuto mio amico, compagno di squadra e ora allenatore... Viktor Troicki", è stato il messaggio pubblicato su Instagram da Djokovic, che ha allegato una foto che lo ritrae, proprio con la maglia della Serbia in Coppa Davis, mentre abbraccia Troicki.