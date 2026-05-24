Il tennista serbo ha battuto Mpetshi Perricard all'esordio dello Slam parigino
Novak Djokovic balla al Roland Garros 2026. Oggi, domenica 24 maggio, il tennista serbo ha battuto il francese Giovanni Mpetshi Perricard al primo turno dello Slam parigino, a cui arrivava dopo l'eliminazione all'esordio degli Internazionali d'Italia.
Per festeggiare il ritorno alla vittoria, che mancava dallo scorso marzo, Djokovic ha esultato a modo suo. Al momento dell'intervista dal campo è partito il Nole show: "Non sono andato male no?", ha detto il serbo provocando le risate del pubblico e poi esibendosi in una vera e propria danza della vittoria.
Djokovic ha abbassato lo sguardo, fatto una smorfia e mosso il bacino coordinandosi con le braccia, in una scena che ha divertito in primis Nole stesso.