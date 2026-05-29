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Djokovic, furia contro... un cameraman: cos'è successo con Fonseca

Il tennista serbo ha sfidato il brasiliano nel terzo turno del Roland Garros

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
29 maggio 2026 | 17.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Furia Novak Djokovic al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il tennista serbo ha sfidato il brasiliano Joao Fonseca nel terzo turno dello Slam di Parigi, in una partita caratterizzata da alcuni momenti di nervosismi. Dopo aver conquistato il secondo set, ripetendo il 6-4 con cui si era concluso il primo parziale, Djokovic si è arrabbiato con un cameramen.

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Quando Djokovic si è seduto in panchina infatti, la telecamera si è avvicinata per il più classico dei primi piani, ma provocando la reazione rabbiosa del serbo: "Vuoi venirmi addosso?", ha urlato Djokovic, che poi ha ribadito il concetto con un "dammi un po' di spazio".

Non è la prima volta durante il match che Djokovic si lascia andare a momenti di nervosismo. Nel corso della sfida infatti, il serbo si è lamentato in particolare per il sole e per il sudore che gli finiva negli occhi, non aiutandolo quindi a giocare: "Non vedo niente", ha urlato in più occasione Djokovic rivolto al suo angolo.

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djokovic djokovic cameraman djokovic roland garros roland garros djokovic fonseca fonseca
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