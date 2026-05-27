Novak Djokovic scende in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, il tennista serbo sfida il francese Valentin Royer - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam di Parigi. Djokovic, reduce dall'eliminazione al primo turno degli Internazionali, ha battuto un altro francese, Mpetshi Perricard, all'esordio, mentre Royer ha superato Dellien.

Djokovic-Royer, orario e precedenti

La sfida tra Djokovic e Royer è in programma oggi, mercoledì 27 maggio, alle ore 15 circa. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello del Roland Garros che sarà quindi il primo precedente tra loro.

Djokovic-Royer, dove vederla in tv

Djokovic-Royer, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.