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Djokovic-Royer: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista serbo sfida il francese nel secondo turno del Roland Garros

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
27 maggio 2026 | 06.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic scende in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, il tennista serbo sfida il francese Valentin Royer - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam di Parigi. Djokovic, reduce dall'eliminazione al primo turno degli Internazionali, ha battuto un altro francese, Mpetshi Perricard, all'esordio, mentre Royer ha superato Dellien.

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Djokovic-Royer, orario e precedenti

La sfida tra Djokovic e Royer è in programma oggi, mercoledì 27 maggio, alle ore 15 circa. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello del Roland Garros che sarà quindi il primo precedente tra loro.

Djokovic-Royer, dove vederla in tv

Djokovic-Royer, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

Riproduzione riservata
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