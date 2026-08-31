circle x black
Cerca nel sito
 

US Open, Djokovic e i problemi fisici: vomito e inalatore in campo - Video

Il match del primo turno è un calvario per il serbo

Novak Djokovic - (fermo immagine)
Novak Djokovic - (fermo immagine)
31 agosto 2026 | 05.55
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic tra vomito e problemi fisici all'US Open. Il serbo, testa di serie numero 4, ha avuto enormi difficoltà nel match del primo turno perso al quinto set contro l'argentino Mariano Navone. Il 39enne ha dato tutto sul campo dell'Arthur Ashe Stadium nella battaglia durata quasi 5 ore. Le telecamere hanno documentato il suo 'calvario' nella prima giornata dello Slam di New York. Djokovic ha dato di stomaco almeno 3 volte nel corso della partita, rimanendo comunque in campo e continuando a giocare.

"Parliamo di un vero combattente. Sta vomitando, è incredibile che riesca ancora a resistere e a soffrire", il commento di John McEnroe. Nel corso della partita, ad un cambio di campo ha avuto bisogno anche di un inalatore per contrastare evidentemente problemi respiratori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
us open 2026 djokovic navone
Vedi anche
Ranucci, La Russa: "Mai chiesta la sostituzione del giornalista, semmai andava abolita la metodologia Report" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, si avvicina la scadenza per i negozianti
News to go
Ucraina, Ue prepara nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia
News to go
Stipendio più basso in busta dopo le ferie, cosa dice la Cassazione
Tetti distrutti e danni alla torre simbolo della città, Cremona devastata dal maltempo - Video
News to go
Concessioni balneari, governo prepara nuove regole
Incendi in Sardegna, notte di fuoco ad Arzana: dall'alba in volo due Canadair - Video
Scajola: "Mondiale 12 metri a Imperia passaggio di testimone all'America's Cup a Napoli"
L'auto del comico Cosmin devastata dalla grandine nel bresciano, il video ironico
Mercati positivi dopo intervento di Warsh, dollaro debole e oro in calo
Vibo Valentia, appicca il fuoco in un bosco ma viene ripreso da un drone - Video
America's Cup, Napoli scalda i motori verso la regata di settembre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza