circle x black
Cerca nel sito
 

Dybala, addio alla Roma a gennaio? Lui risponde con un post

L'argentino è reduce da un inizio di stagione difficile

Paulo Dybala - Ipa/Fotogramma
Paulo Dybala - Ipa/Fotogramma
10 dicembre 2025 | 17.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paulo Dybala e la Roma, sarà addio a gennaio? Le ultime esclusioni dell'attaccante argentino, protagonista di un inizio di stagione altalenante avevano fatto scattare l'allarme nei tifosi giallorossi. Gasperini aveva preferito lasciarlo in panchina nelle ultime due partite di campionato contro Napoli e Cagliari, entrambe perse 1-0, lanciando Baldanzi titolare come falso nueve nella trasferta dell'Unipol Domus.

Dybala, reduce da un problema muscolare, era subentrato nella ripresa non riuscendo però a cambiare l'inerzia della gara e certificando qualche problema di adattamento allo stile di gioco dell'ex allenatore dell'Atalanta, con un solo gol e un assist messo a referto da inizio stagione tra Serie A ed Europa League.

A rispondere alle voci di chi vedeva un imminente addio alla Capitale, addirittura nel mercato di gennaio, però è stato lo stesso Dybala con un eloquente post sul proprio profilo Instagram. Paulo ha pubblicato una foto in allenamento con una descrizione breve ma chiara: "& Roma". Un modo per spegnere ogni voce di mercato e concentrarsi soltanto sul campo.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
dybala roma dybala roma dybala roma mercato mercato roma dybala addio roma
Vedi anche
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza