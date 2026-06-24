Il prodotto di Brigham Young University precede Darry Peterson e Cameron Boozer
AJ Dybantsa è la prima scelta del draft Nba 2026. Il prodotto di Brigham Young University è stato scelto davanti a tutti da Washington. La seconda scelta è Darryn Peterson da Kansas che giocherà a Utah, seguito dal figlio d'arte Cameron Boozer, prodotto di Duke, che giocherà con i Memphis Grizzlies e Caleb Wilson (North Carolina) che esordirà in Nba con i Chicago Bulls.
Queste le prime dieci scelte del draft Nba: 1) AJ Dybantsa (Brigham Young University) Washington Wizards; 2) Darryn Peterson (Kansas) Utah Jazz; 3) Cameron Boozer (Duke) Memphis Grizzlies; 4) Caleb Wilson (North Carolina) Chicago Bulls; 5) Keaton Wagler (Illinois) Los Angeles Clippers; 6) Mikel Brown Jr. (Louisville) Brooklyn Nets; 7) Darius Acuff Jr. (Arkansas) Sacramento Kings; 8) Kingston Flemings (Houston) Atlanta Hawks; 9) Morez Johnson (Michigan) Dallas Mavericks; 10) Brayden Burries (Arizona) Milwaukee Bucks.