Edin Dzeko punta l'Italia e 'perdona' Dimarco per l'esultanza dopo il rigore decisivo contro il Galles. Il capitano della Bosnia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale dei playoff per il Mondiale 2026, in programma domani, martedì 31 marzo, e si è soffermato sulle immagini, diventate virali, che mostravano alcuni giocatori azzurri esultare dopo che la Nazionale balcanica ha eliminato il Galles, rivelando così una chiara preferenza nello spareggio decisivo per la rassegna iridata in programma la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico.

"Per noi è meglio che il focus sia spostato tutto dall'altra parte, penso sia normale. Ognuno ha le sue preferenze, con chi vuole giocare e con chi non vuole", ha detto Dzeko parlando dell'esultanza degli azzurri, "bisogna però essere intelligenti e interpretare le cose nel modo corretto, soprattutto oggi con i social, altrimenti ogni cosa può essere fraintesa".

"Dimarco mi ha scritto che non voleva offendere nessuno", ha rivelato l'ex attaccante, tra le altre, di Roma e Inter, "gli ho risposto 'di che parliamo, non ci sono problemi'. L'Italia non voleva giocare in Galles e non capisco perché. Noi siamo andati lì senza paura e abbiamo vinto. Non capisco perchè debbano avere paura di Galles o Bosnia, hanno vinto quattro Mondiali, se hanno paura di giocare in Galles c'è qualche problema".

"Loro si giocano tanto in questa partita dopo due Mondiali persi, hanno paura", ha continuato Dzeko, "quindi possono soffrire questa partita. Per il resto tutti noi abbiamo delle preferenze, la mia era non giocare contro l'Italia in questa finale. Non posso esultare perché ci gioco contro, ma bisogna stare attenti a non ingigantire tutto".

Cos'era successo

Dopo aver battuto l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff, alcuni giocatori italiani si erano fermati a guardare Galles-Bosnia, partita da cui sarebbe uscita l'avversaria della finale e terminata ai rigori dopo l'1-1 dei supplementari. In un video mandato in onda dalla Rai, e diventato rapidamente virale, si è visto Federico Dimarco chino sul cellulare insieme a Guglielmo Vicario e Pio Esposito.

Classica arroganza di chi poi paga tutto.



Non va bene esultare ora, si esulta martedì. Ci vuole rispetto per la Bosnia e per l’avversario che andremo ad affrontare.

Bisogna essere concentrati, non si va mai convinti di essere più forti#ItaliaIrlandaDelNord#ITANIR pic.twitter.com/s0jHeGIpH3 — Max Vader (@Potereaisith) March 26, 2026

Al momento della vittoria della Bosnia, Dimarco ha unito i pugni ed esultato, mentre Vicario gli ha dato una pacca sulla spalla abbracciandolo. Un segno evidente di come i giocatori azzurri preferissero la trasferta in Bosnia rispetto a quella in Galles.

Le parole di Dimarco dopo l'esultanza

Dopo lo scoppio del 'caso', Federico Dimarco ha deciso di intervenire in conferenza stampa: "Ci tenevo a sottolineare che ho un profondo rispetto per qualsiasi club e qualsiasi nazionale. Io e altri miei compagni abbiamo avuto un semplice gesto istintivo, stavamo guardando i rigori come si fa tra amici", ha esordito Dimarco, "subito dopo mi sono messaggiato con Dzeko, gli ho fatto i complimenti e ci siamo fatti un reciproco in bocca al lupo".

Poi Dimarco ha criticato chi ha deciso di mandare in onda quel video e ha difeso i suoi compagni: "Quel video ci ha ripreso in un contesto dove c’erano familiari e anche bambini, lo ritengo poco rispettoso", ha detto l'esterno dell'Inter, "ho letto che ci hanno indicato come arroganti, mi domando come potremmo esserlo visto che non andiamo al Mondiale da dodici anni".