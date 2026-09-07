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Ecclestone nei guai a 95 anni, fucile sul jet: fermato in Portogallo

L’ex boss della Formula 1 bloccato all’aeroporto di Tires dopo il ritrovamento dell’arma a bordo del suo aereo privato

Bernie Ecclestone - Ipa/Fotogramma
Bernie Ecclestone - Ipa/Fotogramma
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07 settembre 2026 | 18.26
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Bernie Ecclestone non smette di far parlare di sé. A 95 anni, l’ex boss della Formula 1 è finito nuovamente al centro dell’attenzione, questa volta in Portogallo. Il britannico è stato fermato all’aeroporto di Tires, nella zona di Cascais, dopo l’atterraggio del suo jet privato. Durante un controllo sarebbe stato trovato un fucile a bordo dell’aereo, facendo scattare l’intervento delle autorità. La notizia del presunto arresto ha fatto rapidamente il giro dei media, ma Ecclestone ha smentito questa ricostruzione.

Secondo la sua versione, non sarebbe stato arrestato: avrebbe semplicemente dovuto consegnare l’arma, non essendo in possesso dei documenti necessari per trasportarla in Portogallo. Un episodio che ricorda quanto accaduto nel 2022 in Brasile, quando una pistola venne trovata nei suoi bagagli. Ecclestone aveva allora spiegato di non sapere che l’arma fosse nella valigia. Per quasi quarant’anni Ecclestone è stato l’uomo forte del Circus, trasformando la Formula 1 in un business planetario. Dal 2017 non ne controlla più le redini, ma il suo nome resta una delle figure simbolo della storia della categoria.

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