Ecco L'Eroica 2025, tre giorni di festa in bici nel Chianti

Al via la tre giorni dell'Eroica di Gaiole in Chianti, la capostipite delle gare vintage in bici di tutte le epoche fino al 1987, da domani a domenica con le gare adatte a tutti i gusti da sabato a domenica. Con circa 9.000 iscritti da 51 Paesi, di cui oltre il 40% stranieri, L’Eroica 2025 si conferma un crocevia internazionale di storie, lingue e passioni. Le donne iscritte sono più di 1.200, pari al 13% del totale, e quasi la metà dei partecipanti ha scelto di mettersi alla prova sui percorsi più lunghi del sabato. Domani, venerdì, è il giorno in cui il Villaggio diffuso de L’Eroica entra davvero nel vivo. Dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, il borgo si anima di attività pensate per ciclisti, famiglie, appassionati: una festa che intreccia sport, collezionismo, storia ciclistica, musica, cinema e convivialità in attesa delle grandi partenze del weekend.

La giornata comincia con le operazioni preliminari e le prime pedalate. Iniziano le attività della Ciclofficina e il Registro delle Biciclette Eroiche. Intanto il Mercatino Eroico, la Corte “Il Gallo” e il Villaggio Global Sponsor accolgono i visitatori con prodotti e servizi, esposizioni e sapori del territorio. Domani, venerdì 3 ottobre, un ricco programma accompagna visitatori e ciclisti tra vie, piazze e stand, elencato di seguito.

Ritratto Eroico (09:00–19:00, Villaggio Sponsor): l’illustratrice Sara Vezzadini realizza ritratti personalizzati ai ciclisti in outfit d’epoca. Eroica Stazione Radio (10:00–19:00, Piazza Ricasoli): interviste, musica e incontri curati da TodoModo. Barberia Proraso (10:00–13:00 / 14:30–19:00, Piazza Ricasoli): stile d’altri tempi, live. Visite Generali (10:00–13:00 / 14:00–18:30, Villaggio Sponsor): consulenze di biomeccanica e nutrizione. Retrofitting Colnago (10:00–12:30 / 14:00–18:00, Stand Colnago): certificazione e registrazione di telai e biciclette. Concorso d’Eleganza della Bicicletta (09:00–12:00 esposizione, 14:00–17:00 premiazioni). Terra Eroica: Orizzonti Condivisi (10:30, Casa Eroica). Eroica Classic – Conferenza Stampa (11:30, Auditorium Casa Eroica). Eroica Pasta Party (12:00–15:00 / 19:00–21:00). Ride Ciclo Club Eroica (14:30, Monumento Luciano Berruti). Gioco Ciclismo con FCI (14:30–19:00, Corte Il Gallo). Mini Eroica (15:00, Corte Il Gallo). Proiezione speciale “I tre sarti del Re” (17:00, Auditorium Casa Eroica): docufilm di Franco Bortuzzo per Rai Sport dedicato a Masi, Colnago e De Rosa. Aperitivo powered by Select con musica di Gramophone Artshow (17:30, Eroica Caffè). Parlando di libri (18:00, Eroica Stazione Radio, Piazza Ricasoli). Una morte “eroica”, di Carlo Simonelli per Ediciclo. La bicicletta da corsa, di Guido Rubino per Hoepli. Quarti di gloria, di Gerardo De Vivo e Serena Sartini per labDFG. Concorso Barba e Baffi (18:45, Piazza Ricasoli). “Saluto al Percorso Lungo” con gli AmAtori Verrazzano (19:15, Corte Eroica).

Il venerdì de L’Eroica è dunque il giorno in cui Gaiole si mostra in tutta la sua energia: biciclette d’epoca, incontri con i protagonisti del ciclismo, cultura, musica e convivialità. È il modo migliore per entrare nello spirito della corsa e sentirsi parte di una comunità che celebra la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa. Franco Rossi, presidente di Eroica Italia asd, accoglie idealmente i partecipanti con queste parole: “L’Eroica è una magia che nasce dall’incontro: strade, paesaggi, comunità e persone che arrivano da ogni parte del mondo. Quest’anno saranno in migliaia a pedalare sulle nostre strade bianche, portando con sé lingue, culture e storie diverse. A ciascuno di loro diciamo grazie, perché la vera forza de L’Eroica è la comunità che sa costruire, la capacità di sentirsi parte di qualcosa che va oltre la corsa. Benvenuti a L’Eroica.”