circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali 2026, il 'pride match' Egitto-Iran diventa un caso politico

La partita della prossima Coppa del Mondo di calcio in programma il 26 giugno a Seattle sarebbe dovuta essere un'occasione per celebrare i diritti Lgbtq+

Shaquille O'Neal al sorteggio dei Mondiali 2026 - Fotogramma/IPA
Shaquille O'Neal al sorteggio dei Mondiali 2026 - Fotogramma/IPA
10 dicembre 2025 | 14.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La decisione era già stata presa da tempo, ma le due squadre impegnate in quello che sarebbe dovuto essere il Pride Match dei Mondiali 2026 hanno fatto scoppiare il caso politico. La partita della prossima Coppa del Mondo di calcio in programma il 26 giugno a Seattle sarebbe dovuta essere un'occasione per celebrare i diritti Lgbtq+, non a caso nei giorni dell'anniversario dei Moti di Stonewall del 1969, in cui iniziò il movimento liberazione omosessuale negli Stati Uniti d'America.

Il Pride Match Egitto-Iran ai Mondiali

Intanto, qualche coordinata. Il Pride Match è un evento che ricorre ogni anno ed è molto sentito a Seattle. Il sorteggio di Washington ha però chiarito che quel giorno si affronteranno ai Mondiali Egitto e Iran, due Paesi in cui l'omosessualità è considerata illegale e sono dunque iniziate le polemiche. IL presidente della Federazione calcistica iraniana Mehdi Taj ha parlato di una "decisione irrazionale", aggiungendo che i due Paesi si sono opposti alla scelta e che ci saranno discussioni con la Fifa in proposito. Per l'omosessualità, in Egitto sono previste pene fino a tre anni di carcere. In Iran si può arrivare invece alla pena di morte.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pride MAtch Mondiali 2026 Egitto Iran Pride Match Mondiali
Vedi anche
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza