Elkann su Juventus, Giordano (Arcadia): "L'83% dei commenti al reel sono negativi"

L'analisi dello spin doctor e consulente di comunicazione politica sui commenti al post

John Elkann
John Elkann
13 dicembre 2025 | 20.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Domenico Giordano, spin doctor e consulente di comunicazione politica per Arcadia, agenzia di cui è anche amministratore, analizza il "video in cui John Elkann tranquillizza i tifosi bianconeri che mai e poi mai venderà la Juve". Il filmato "è stato pubblicato sull'account X e sulla pagina Facebook della Juventus (al momento non su Instagram), che conta 46 milioni di follower".

"Dopo meno di 3 ore le visualizzazioni sono poco più di 400mila (nulla quindi di straordinario), ma i commenti al post sono per l'83% negativi" calcola Giordano.

