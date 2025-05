Equitazione, Alis presente anche quest’anno a Piazza di Siena

“Anche quest’anno abbiamo aderito con grandissimo piacere in qualità di official partner al 92° Csio - Piazza di Siena 2025 promosso da Sport e Salute, Fise e Coni a Villa Borghese, nel cuore di Roma, che rappresenterà un ulteriore appuntamento straordinario della storia dell’equitazione con atleti e cavalieri da tutto il mondo. Un luogo simbolico, ricco di storia e immerso nella natura, che rappresenta perfettamente lo spirito con cui Alis promuove momenti di sport, condivisione e confronto diretto. Siamo inoltre lieti di rinnovare l’appuntamento di “Alis a Villa Borghese”, un evento che si svolgerà proprio nella cornice unica e suggestiva di Piazza di Siena. Martedì 20 maggio, a partire dalle ore 18.30, ci ritroveremo per condividere idee, esperienze e riflessioni sul futuro del sistema produttivo italiano, con uno sguardo al contempo sostenibile e competitivo sui mercati e sul mondo imprenditoriale. Sarà un’occasione preziosa per rafforzare le sinergie tra i nostri Soci, le istituzioni, le imprese e tutti gli stakeholder coinvolti ed affronteremo i grandi temi che influenzano l’economia nazionale e i mercati globali, con particolare attenzione ai nuovi scenari internazionali, all’innovazione e allo sviluppo delle competenze professionali. L’appuntamento di “ALIS a Villa Borghese” si conferma come un momento di networking e approfondimento pensato per contribuire concretamente alla crescita del nostro settore dei trasporti e della logistica e dell’intero Paese”. Così il Presidente di ALIS Guido Grimaldi annuncia la partecipazione dell’Associazione al Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma (CSIO) nonché il prossimo evento “ALIS a Villa Borghese”.

Con queste parole, inoltre, il Presidente della FISE Marco Di Paola commenta la partnership con ALIS: “Siamo orgogliosi di poter confermare anche ALIS tra i supporter dell’edizione 2025 del nostro concorso ippico internazionale di Piazza di Siena divenuto oramai negli sport equestri uno degli appuntamenti più ambiti al mondo. Abbiamo iniziato con ALIS nel 2018 un percorso virtuoso e siamo orgogliosi di condividere la nostra passione con un movimento imprenditoriale sano e fondamentale per lo sviluppo dell’Italia. Ci uniscono i valori della sostenibilità, dell’etica, della responsabilità sociale, della correttezza, della lealtà e soprattutto la passione per lo sport sano che premia il merito e offre una bellissima immagine della nostra Italia. Guido Grimaldi è un imprenditore illuminato e anche un ottimo atleta di sport equestri che riesce a trovare il tempo per regalarci ambiti successi sportivi. Questi sono gli esempi che vogliamo promuovere”.

L’appuntamento per l’evento “ALIS a Villa Borghese” è quindi per martedì 20 maggio dalle ore 18.30 (con apertura accrediti alle ore 18) presso Piazza di Siena, all’interno del parco di Villa Borghese a Roma, con i saluti istituzionali dei vertici di Sport e Salute e della FISE - Federazione Italiana Sport Equestri e gli interventi, tra gli altri, del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.