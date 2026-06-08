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Eriksen rassicura dopo il malore: "Sto bene, ora penso alle vacanze con la mia famiglia"

Il centrocampista danese ha affidato i suoi pensieri a un post su Instagram: "La guarigione è iniziata"

Eriksen - IPA
Eriksen - IPA
08 giugno 2026 | 20.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Christian Eriksen rassicura tutti gli appassionati dopo il malore accusato ieri in campo con la maglia della Danimarca, in amichevole contro l'Ucraina: "Voglio far sapere a tutti - ha scritto il centrocampista su Instagram - che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Voglio rassicurare tutti che è una situazione differente rispetto a quella del 2021. Mi sento bene e la mia guarigione è già iniziata. Sto bene. Grazie alla competenza dei medici il mio pacemaker ha funzionato esattamente come previsto: tutelarmi quando ne ho bisogno. Per ora penso al recupero, trascorrere del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza e giocare a calcio con i miei figli".

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Eriksen, che al momento è un giocatore del Wolfsburg, aveva già avuto un malore in campo nel 2021, durante la partita degli Europei contro la Finlandia. Dopo l'arresto cardiaco era tornato a giocare grazie all'impianto di un pacemaker.

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