Le due tenniste azzurre avrebbero dovuto giocare nel primo turno del torneo

Cancellato l'esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio del Wta 500 di Tokyo. Le due tenniste azzurre sarebbero dovute scendere in campo oggi, lunedì 16 ottobre, nel primo turno del torneo per sfidare la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e dalla cinsese Jiang Xinyu, numero due del seeding.

Il match però è stato rinviato a causa della pioggia che si è abbattuto sui campi giapponesi, con soltanto il Centrale che è dotato di copertura. Probabile che la sfida venga disputata mercoledì 28, visto che Paolini giocherà domani il primo match nel singolare contro Naomi Osaka.