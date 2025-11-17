circle x black
Cerca nel sito
 

Esposito segna, Adani urla: "Adesso, Erling, lo conosci?". Ma Haaland fa doppietta

L'ex difensore si è lasciato andare a un commento entusiasta nella telecronaca di Italia-Norvegia

Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
17 novembre 2025 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lele Adani e un commento invecchiato decisamente male in Italia-Norvegia. Durante la telecronaca dell'ultima partita del giorne di qualificazione degli azzurri, vinta per 4-1 a San Siro dalla Nazionale scandinava, l'ex difensore, oggi opinionista Rai, si è lasciato andare a un euforico commento, ma con un pizzico di polemica, dopo il vantaggio siglato dall'attaccante dell'Inter Pio Esposito: "E adesso, caro Erling, lo conosci o no Pio?", ha urlato Adani nel microfono.

Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alle parole della viglia di Haaland, attaccante del Manchester City, che in conferenza stampa aveva ammesso di non conoscere Esposito: "Mi dispiace ma sono onesto, non so molto di lui. Magari queste parole mi si ritorceranno contro perché ci farà tre gol, ma non io non lo conosco. Di sicuro però se gioca con l’Italia e con l'Inter avrà qualità".

Di gol Esposito ne ha fatto uno, Haaland invece ha timbrato per due volte nel giro di un minuto rispondendo così, seppur indirettamente, anche ad Adani. La Norvegia poi, al triplice fischio, si è lasciata andare, direttamente sul prato di San Siro, ai festeggiamenti per la qualificazione alla fase finale del Mondiale 2026, che mancava da 27 anni.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
esposito adani esposito adani esposito haaland haaland italia norvegia
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza