circle x black
Cerca nel sito
 

Europa League, Roma arriva il Viktoria Plzen: vietati passi falsi

- IPA/FTG
- IPA/FTG
22 ottobre 2025 | 15.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La storia, e la voglia di riscatto, sono dalla parte della Roma. I giallorossi tornano in campo per la terza giornata di Europa League e, all’Olimpico, ospitano il sorprendente Viktoria Plzen, attualmente ottavo in classifica. Dybala e compagni, dopo lo scivolone interno contro il Lille, non possono permettersi più passi falsi: gli esperti Sisal danno fiducia alla Roma, vittoriosa a 1,33, con il pareggio a 5,25 mentre il blitz dei ragazzi di Miroslav Koubek pagherebbe 9 volte la posta. Si diceva della storia: i capitolini hanno sempre vinto, tra le mura amiche, contro le formazioni ceche mentre lo stesso Viktoria, in 9 viaggi in Italia, ha racimolato appena un successo e un pareggio a fronte di 7 sconfitte. Mile Svilar vuole tornare a chiudere la porta, il clean sheet romanista si gioca a 1,98. Al contrario, Gasperini si augura che il suo attacco si sblocchi: vedere la Roma che realizza almeno tre reti è ipotesi offerta a 2,20. Sia un gol da fuori area, a 2,50, che una rete dalla panchina, a 2,25, sono nelle corde del match. Evan Ferguson, in quota 2,25, sogna la prima rete con la maglia della Roma mentre Paulo Dybala vuole finalmente esultare: gol e assist per la Joya a 4,60.

Il Bologna deve cambiare passo perché, un punto in due gare in Europa League, è decisamente poco per la formazione di Italiano. L’occasione per rompere il ghiaccio si presenta sotto forma della Steaua Bucarest: i rossoblù, secondo gli esperti Sisal, vedono i primi tre punti a 1,60, il pareggio è in quota a 3,75 mentre il successo dei padroni di casa è dato a 5,75. L’Under, a 1,80, si fa preferire all’Over, a 1,95, con il Bologna favorito, a 1,48, per segnare la prima rete del match rispetto alla Steaua, si gioca a 3,20. I punti in palio sono pesanti e nessuno tirerà indietro la gamba: un rigore, a 2,80, o un consulto del VAR, a 3,50, non sono da escludere. Vincenzo Italiano, anche in vista della sfida con la Fiorentina del prossimo weekend, farà importanti valutazioni su chi mandare in campo: Riccardo Orsolini, a 6,00, si candida a sbloccare la gara come primo marcatore mentre sia Federico Bernardeschi, in gol a 2,75, che Jens Odgaard, assist a 4,50, sono pronti a una notte da protagonisti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Europa League Roma Viktoria Plzen Miroslav Koubek
Vedi anche
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza