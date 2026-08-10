circle x black
Cerca nel sito
 

Europei atletica, oggi si parte: da Fabbri a Dosso, azzurri in gara e dove vederli

Prima giornata della rassegna continentale a Birmingham

Leo Fabbri - IPA
Leo Fabbri - IPA
10 agosto 2026 | 08.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'attesa è finita. Oggi, lunedì 10 agosto, iniziano gli Europei di atletica a Birmingham. Tanti gli azzurri impegnati in questa prima giornata di gare, a cominciare da Leo Fabbri e Zaynab Dosso, a caccia di una medaglia rispettivamente nel getto del peso e nei 100 metri femminili. Ecco il programma della gare di oggi, gli orari e dove vederle in tv e streaming.

Europei atletica, programma di oggi e azzurri in gara

Ecco il programma di oggi agli Europei di atletica a Birmingham:

11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni (Musci, Verteramo)

11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni (Olivieri)

11.45 800 metri (maschile), batterie (Lazzaro, Pernici, Tecuceanu)

12.25 100 metri (femminile), batterie (Hooper)

12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni (Furlani, Inzoli)

12.55 400 metri (maschile), batterie (Benati, Sito, Soudassi)

13.35 400 ostacoli (femminile), batterie (Sartori)

13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni (Fabbri, Ferrara, Ponzio)

In serata, poi, spazio alle prime finali

20.03 Getto del peso (femminile), finale

20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni (Fantini, Mori)

20.35 100 ostacoli, batterie (Carmassi, Carraro, Polzonetti)

20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni (Derkach, Saraceni)

21.10 100 metri (femminile), semifinali (Dosso, ev. Hooper)

21.30 Getto del peso (maschile), finale (ev. Fabbri, Ponzio, Weir)

21.40 5000 metri (maschile), finale (Guerra, Maggi, Parolini)

22 3000 siepi (femminile), batterie (Colli)

22.37 4×400 (mista), finale (Italia)

22.50 100 metri (femminile), finale (ev. Dosso, Hooper)

Europei atletica, dove vedere gare oggi

Le gare di oggi agli Europei di atletica saranno visibili in diretta e in chiaro su Rai 2 (in queste fasce orarie: 11:30-13; 20-20:30; 21- fine gare) e Rai Sport Hd (dalle 13 alla fine della sessione mattutina; dalle 20:30 alle 21), ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che su Sky Sport 252. Tutti gli appuntamenti saranno poi visibili in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Europei Europei atletica Europei atletica oggi gare oggi Europei atletica
Vedi anche
Mark Zuckerberg sfida il campione di arti marziali in mezzo a un lago, il video del combattimento
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza