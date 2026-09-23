L'Italia esce di scena ai quarti di finale dei campionati europei di pallavolo. Oggi, mercoledì 23 settembre, gli azzurri cedono al tie-break la Finlandia con punteggi parziali di 21-25, 28-26, 25-16, 20-25, 15-13. Dopo aver vinto il primo set senza particolari problemi i ragazzi del ct De Giorgi sprecano due set point nel secondo set e vanno in difficoltà nel terzo parziale perso senza lottare. Nel quarto set regna l'equilibrio fino al 16-16, poi gli azzurri aumentano i giri del motore e riescono a chiudere il quarto parziale 25-20. Nel quinto set avanti per 11-8 l'Italia subisce la rimonta finlandese e viene clamorosamente eliminata. In semifinale la Finlandia troverà i campioni olimpici della Francia guidati in panchina da Andrea Giani.