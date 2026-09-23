I campiondi del mondo in carica escono clamorosamente di scena dalla rassegna continentale
L'Italia esce di scena ai quarti di finale dei campionati europei di pallavolo. Oggi, mercoledì 23 settembre, gli azzurri cedono al tie-break la Finlandia con punteggi parziali di 21-25, 28-26, 25-16, 20-25, 15-13. Dopo aver vinto il primo set senza particolari problemi i ragazzi del ct De Giorgi sprecano due set point nel secondo set e vanno in difficoltà nel terzo parziale perso senza lottare. Nel quarto set regna l'equilibrio fino al 16-16, poi gli azzurri aumentano i giri del motore e riescono a chiudere il quarto parziale 25-20. Nel quinto set avanti per 11-8 l'Italia subisce la rimonta finlandese e viene clamorosamente eliminata. In semifinale la Finlandia troverà i campioni olimpici della Francia guidati in panchina da Andrea Giani.