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Europei pallavolo, oggi quarti Italia-Finlandia: orario e dove vederla in chiaro

Torna in campo la nazionale del ct Ferdinando De Giorgi

Daniele Lavia - Ipa/Fotogramma
Daniele Lavia - Ipa/Fotogramma
23 settembre 2026 | 06.42
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Settimo match per l'Italia agli Europei di pallavolo maschili. Oggi, mercoledì 23 settembre, la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Finlandia a Torino nei quarti di finale della rassegna continentale. L'Italvolley ha vinto tutte e sei le partite disputate nel torneo, contro Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia nella Pool A e contro la Danimarca agli ottavi di finale. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming.

Italia-Finlandia, orario

La partita tra Italia e Finlandia, valida per i quarti di finale degli Europei di pallavolo, è in programma oggi, mercoledì 23 settembre, alle 21:05 a Torino.

Italia-Finlandia, dove vederla

Italia-Finlandia e tutte le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Rai Play.

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Europei pallavolo Italia Finlandia quarti di finale
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