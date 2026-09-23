Europei pallavolo, oggi quarti Italia-Finlandia: orario e dove vederla in chiaro

Torna in campo la nazionale del ct Ferdinando De Giorgi
Settimo match per l'Italia agli Europei di pallavolo maschili. Oggi, mercoledì 23 settembre, la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Finlandia a Torino nei quarti di finale della rassegna continentale. L'Italvolley ha vinto tutte e sei le partite disputate nel torneo, contro Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia nella Pool A e contro la Danimarca agli ottavi di finale. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming.
La partita tra Italia e Finlandia, valida per i quarti di finale degli Europei di pallavolo, è in programma oggi, mercoledì 23 settembre, alle 21:05 a Torino.
Italia-Finlandia e tutte le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Rai Play.