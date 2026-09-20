L'Italvolley ha vinto tutte e cinque le partite disputate nel torneo, contro Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia, chiudendo il girone al primo posto.

La partita tra Italia e Danimarca , ottavi di finale degli Europei di pallavolo, è in programma oggi, domenica 20 settembre, alle 21:05 a Torino.

Italia-Danimarca e tutte le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Rai Play