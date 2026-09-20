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La nazionale azzurra, guidata dal ct Fefè De Giorgi, sfida la Danimarca a Torino negli ottavi di finale della rassegna continentale
Sesto match per l'Italia agli Europei di pallavolo maschili. Oggi, domenica 20 settembre, la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Danimarca a Torino negli ottavi di finale della rassegna continentale.
L'Italvolley ha vinto tutte e cinque le partite disputate nel torneo, contro Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia, chiudendo il girone al primo posto.
La partita tra Italia e Danimarca, ottavi di finale degli Europei di pallavolo, è in programma oggi, domenica 20 settembre, alle 21:05 a Torino.
Italia-Danimarca e tutte le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Rai Play