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Le Ferrari volano nelle libere del Gp d'Ungheria, Hamilton davanti a Leclerc nella seconda sessione

Il monegasco era stato il più veloce nella prima sesisone. Solo 13esimo Kimi Antonelli

La Ferrari di Lewis Hamilton - Ipa
La Ferrari di Lewis Hamilton - Ipa
24 luglio 2026 | 18.39
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

La Ferrari vola in Ungheria nel Gp di F1 all'Hungaroring. Lewis Hamilton ha chiuso in testa la seconda sessione di prove libere al comando, con il tempo di 1'18"729 piazzandosi davanti al compagno Charles Leclerc (+148 millesimi), che aveva chiuso in testa la prima sessione di prove libere.

A seguire la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen, seguita dalla Mercedes di George Russell, quinta. Solo tredicesimo il leader del Mondiale Kimi Antonelli con l'altra Mercedes. La Red Bull di Hadjar ha chiuso con il sesto crono, seguita da Lawson e Piastri. Le terze libere scatteranno domani alle 12.30. Poi sarà il momento delle qualifiche alle 16.

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F1 Gp Ungheria Lewis Hamilton Charles Leclerc
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