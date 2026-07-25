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Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Gp Ungheria: orario e dove vederle in tv

Si torna in pista per il dodicesimo appuntamento del Mondiale

Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
25 luglio 2026 | 07.11
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 25 luglio, il Mondiale riparte con le terze prove libere e le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria - in diretta tv e streaming - con la gara che è in programma domenica 26. Si ricomincia dopo il successo di Kimi Antonelli nel Gp del Belgio a Spa, dove ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. A caccia di riscatto, dopo il quarto posto in Belgio, Lewis Hamilton che non vuole lasciar scappare Antonelli nella corsa al titolo mondiale, con l'italiano avanti di 50 punti.

Qualifiche Gp Ungheria, orario

La terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gp d'Ungheria di Formula 1 sono in programma oggi, sabato 25 luglio. Alle 12.30 è prevista la terza sessione di libere, mentre alle 16 le qualifiche.

Qualifiche Gp Ungheria, dove vederle

Le qualifiche del Gp d'Ungheria saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4k (213). Appuntamento disponibile anche in streaming in diretta su Sky Go e NOW Tv. In differita, dalle 18.25, le qualifiche saranno visibili su TV8 e in streaming su TV8.it.

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Formula 1 Gp Ungheria Mondiale Qualifiche dove vedere le qualifiche del gp d'ungheria f1
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