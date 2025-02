Atalanta, infortunio per Hien

I recuperi di Lookman e Kolasinac sono sicuramente una buona notizia per l'Atalanta e Gasperini. Ma alla vigilia del match decisivo in programma questa sera contro il Club Brugge, arriva l'ennesimo infortunio in casa Atalanta. Hien ha rimediato una lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro, come evidenziato dagli esami strumentali ai quali l'ex Verona si era sottoposto nelle ultime ore.

Ora l'Atalanta è costretta a correre ai ripari dopo la lungodegenza di Kossounou. Hien resterà fuori per le prossime 3-4 settimane, ma molto dipenderà da come il calciatore risponderà al processo di riabilitazione.

Di certo, Hien non sarà a disposizione di Gasperini per la gara di questa sera contro il Brugge e salterà le gare di campionato contro Empoli e Venezia. Poi lo staff orobico cercherà di rimetterlo in sesto per il doppio impegno contro Juventus e Inter (ma senza forzare), ma è probabile che l'ex Verona tornerà in campo per la prima metà di marzo.

Fondamentale nelle prossime partite sarà dunque l'apporto di Djimsiti e Posch, ma non è da escludere l'impiego di de Roon in difesa come già successo più volte in questo campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos