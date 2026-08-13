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Atalanta, Sulemana infortunato

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L'attaccante ha rimediato un problema al ginocchio, out per l'inizio del campionato

Kamaldeen Sulemana - (Ipa)
Kamaldeen Sulemana - (Ipa)
13 agosto 2026 | 14.52
LETTURA: 1 minuti

L'Atalanta dovrà fare a meno di Kamaldeen Sulemana per la prima parte di stagione.

L'esterno offensivo classe 2002 si è fermato nel secondo tempo dell'amichevole dell'8 agosto contro lo Schalke 04, oggi dagli esami diagnostici a cui è stato sottoposto è emersa la presenza di una lesione del collaterale mediale di secondo grado del ginocchio sinistro.

Il giocatore ghanese dunque dovrà restare fermo ai box per circa due mesi, saltando così la prima parte di stagione. Resta da capire se l'infortunio di Kamaldeen Sulemana porterà l'Atalanta a intervenire adesso sul mercato per rinfoltire il reparto offensivo della squadra orobica allenata da Maurizio Sarri.

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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