Barcellona: infortunio per Lamine Yamal

L'attaccante blaugrana ai box per un guaio muscolare
Amaro in bocca in casa Barcellona per lo stop di Lamine Yamal, infortunatosi ieri sera in campionato calciando il rigore decisivo contro il Celta Vigo.
Dagli esami diagnostici, a quali è stato sottoposto oggi l'asso blaugrana, è emersa una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra che costringerà il classe 2007 a uno stop di un mese circa. Dunque stagione finita per Yamal.
Ma adesso a temere sono anche i tifosi della Spagna in vista del Mondiale, anche se salvo imprevisti il ct de la Fuente dovrebbe poter disporre del giovane talento già per la prima gara della fase a gironi contro Capo Verde in programma il prossimo 15 giugno.
Fantacalcio.it per Adnkronos