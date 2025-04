Bologna, Italiano recupera due pedine

Il Bologna è tornato al lavoro dopo il clamoroso successo contro l'Inter ottenuto nei minuti di recupero grazie ad un gol di Orsolini. La squadra di Italiano prepara la gara contro l'Empoli, semifinale di ritorno della Coppa Italia in programma giovedì sera. Si tratta quasi di una formalità: i rossoblù hanno sconfitto, infatti, i toscani all'andata con un secco 0-3.

Ci sono due buone notizie per Vincenzo Italiano che per questo finale di stagione potrà contare anche su Lukasz Skorupski e Davide Calabria , entrambi tornati ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito i rispettivi acciacchi fisici. Ancora differenziato per Casale e Ferguson. Soprattutto il recupero del portiere è una notizia importante per i fantallenatori: anche quest'anno il polacco è stato decisivo, una garanzia per chi lo acquistato nelle proprio fantasquadre.

Questo il report ufficiale diramato dalla società: "Sono ripresi oggi gli allenamenti della squadra in preparazione a #BFCEmpoli: corsa e palestra per i più impiegati contro l’Inter, partitella per gli altri.

Lukasz Skorupski e Davide Calabria si sono allenati regolarmente in gruppo. Seduta differenziata per Nicolò Casale e Lewis Ferguson".

Fantacalcio.it per Adnkronos