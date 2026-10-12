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Bologna, nuovo infortunio per Orsolini

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Brutte notizie per i fantallenatori e Palladino

Orsolini - (Ipa)
Orsolini - (Ipa)
12 ottobre 2026 | 13.17
LETTURA: 1 minuti

Palladino e i fantallenatori in ansia. Dopo aver segnato un meraviglioso gol contro il Lecce, Orsolini si è infortunato nel finale della partita contro i salentini

Oggi il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali per fare chiarezza sull'infortunio rimediato ieri contro il Lecce.

Il problema stavolta ha colpito la coscia destra, non la sinistra su cui aveva rimediato la lesione contro l'Atalanta alla seconda giornata di campionato. Quell'infortunio lo aveva costretto a restare ai box nelle successive sfide contro Sassuolo e Napoli.

In attesa del responso medico, le prime sensazioni tengono in ansia Palladino e i fantallenatori. Orsolini potrebbe fermarsi per qualche settimana, ma l'utilizzo del condizionale è ancora d'obbligo. Senza gli esami strumentali, è difficile determinare in anticipo gli esatti tempi di recupero.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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