Bologna, torna Ferguson ma si fa male Holm

Una buona ed una cattiva notizia per Vincenzo Italiano per prepara il match in programma sabato pomeriggio contro il Parma. L'allenatore felsineo ha ritrovato in gruppo Lewis Ferguson nell'allenamento di oggi: il centrocampista scozzese ha smaltito la lesione al flessore della coscia destra e sarà regolarmente convocato nel prossimo turno di Serie A contro il Parma. Si è fermato invece per infortunio Emil Holm. Ecco il comunicato del club rossoblu:

"Continua la preparazione della squadra in vista del match contro il Parma di domenica: oggi i rossoblù hanno svolto lavoro tattico e partitella, con Lewis Ferguson che è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Differenziato per Jens Odgaard, terapie per Estanis Pedrola. In seguito a un risentimento accusato nei giorni scorsi, Emil Holm è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado ai flessori mediali della coscia sinistra, con tempi di recupero di 3 settimane".

Chi giocherà al posto di Holm? Possibile un impiego di De Silvestri che ha sempre giocato bene quando chiamato in causa dal tecnico. Si candida anche Calabria, acquisto del mercato invernale e che scalpita per la prima da titolare in maglia rossoblù. Possibile anche che Orsolini ritroverà una maglia da titolare.

Fantacalcio.it per Adnkronos