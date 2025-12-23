circle x black
Calcio: Inter, infortunio per Bonny

Brutte notizie per i fantallenatori e non solo

23 dicembre 2025 | 18.21
Anche l'Inter non se la passa bene sul fronte infortunati. La società nerazzurra, già costretta a fare i conti con le defezioni di Acerbi e Dumfries, dovrà rinunciare anche a Bonny nelle prossime partite.

L'attaccante ex Parma questa mattina si è sottoposto ai controlli di rito che hanno evidenziato la presenza di una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Il calciatore ha rimediato l'infortunio nell'allenamento di ieri.

L'attaccante potrebbe essere costretto a saltare le prossime partite contro Atalanta e Bologna per poi fare il punto sulle condizioni prima di tornare in campo.

Una brutta notizia, ovviamente, anche per i fantallenatori che stavano puntando forte sul calciatore nerazzurro, autore di 4 gol e 3 assist fino ad ora. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

