Calcio: Juventus, le ultime su Bremer. Si ferma Zhegrova

Allenamento alla Continassa per i bianconeri
Una buona ed una cattiva notizia. La Juventus prepara il match in programma sabato sera contro il Pisa, ulteriore occasione per accorciare sulle prime posizioni del campionato.
Quest'oggi non si sono allenati i vari Cabal, McKennie, Conceiçao, Vlahovic, Gatti e Pinsoglio, alle prese con i rispettivi infortuni.
Assente anche Bremer, impegnato con un programma personalizzato e una gestione dei carichi di lavoro dopo il lungo infortunio. Niente allenamento anche per Zhegrova, fermato da una lieve sindrome influenzale.
