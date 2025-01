Calcio: Roma, Pellegrini in gruppo

In casa Roma tengono banco le condizioni di Lorenzo Pellegrini, frenato venerdì scorso nel match contro il Genoa all'Olimpico da un lieve stiramento al collaterale del ginocchio destro.

Il capitano dei giallorossi quest'oggi a Trigoria è tornato ad allenarsi con il gruppo, lavorando in modo intenso sul campo epotrebbe essere già tra i convocati nella sfida di domani contro l'AZ Alkmaar in Europa League.

In ottica Fantacalcio, sarà regolarmente arruolabile nel match di campionato contro l'Udinese in programma domenica pomeriggio in Friuli.

Fantacalcio.it per Adnkronos