Cambiaghi lavora ancora a parte

L'attaccante de Bologna in dubbio per la sfida con l'Inter
Ultima partita stagionale al Dall’Ara per il Bologna, che chiuderà il campionato contro l’Inter campione d’Italia. Una sfida che servirà anche a Vincenzo Italiano per iniziare a disegnare il futuro rossoblù, tra scelte di formazione, esperimenti e gestione degli acciaccati.
Le attenzioni principali restano sulle condizioni di Nicolò Cambiaghi. L’esterno offensivo anche ieri ha lavorato a parte e spera ancora di riuscire a rientrare almeno tra i convocati per la sfida di sabato alle 18, ma il suo recupero resta complicato. Lo staff medico continua a monitorarlo giorno dopo giorno e oggi il giocatore ha svolto ancora un programma differenziato. La sensazione però è che Italiano possa decidere di non rischiarlo. Cambiaghi infatti è diffidato e un eventuale giallo contro l’Inter gli farebbe saltare la prima giornata del prossimo campionato.
Fantacalcio.it per Adnkronos