Castellanos torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per la Lazio e per i fantallenatori in vista della sfida con l'Atalanta in programma domenica pomeriggio a Bergamo.

Questa mattina Castellanos è tornato ad allenarsi in gruppo: l'attaccante biancoceleste ha dunque smaltito l'infortunio al polpaccio destro, il secondo consecutivo dopo quello a carico dell'adduttore sinistro.

L'attaccante si era fermato appena rientrato in occasione della partita di Europa League con il Viktoria Plzen. Sarà convocato per Bergamo dove, salvo clamorose sorprese, partirà dalla panchina avendo nelle gambe meno di trenta minuti. Contro l'Atalanta dovrebbe toccare nuovamente a Dia agire da attaccante con Noslin che anche oggi è rimasto a riposo.

Questa mattina differenziato per Isaksen dopo gli impegni con la Nazionale a causa di un problema al tendine della caviglia. Confermato, invece, il recupero di Tavares: l'esterno giocherà titolare sulla fascia sinistra con Lazzari in pole per agire sulla destra.

Fantacalcio.it per Adnkronos