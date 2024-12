Charpentier, diagnosi impietosa: rottura del tendine d'Achille

Il Parma e Fabio Pecchia perdono Gabriel Charpentier . L'attaccante degli emiliani dovrà stare fermo per un bel po' a causa di un infortunio: la diagnosi è importante. Per lui si tratta di una rottura del tendine d'Achille del piede destro.

Di seguito la nota ufficiale diramata dal Parma sui propri canali ufficiali:

"Lo staff medico del Parma Calcio comunica che gli esami strumentali, effettuati nella giornata di lunedì 2 dicembre, hanno evidenziato la rottura del tendine d'Achille destro del calciatore Gabriel Charpentier. Il Club, lo staff tecnico e tutti i compagni di squadra augurano a Gabriel di tornare al più presto in campo. Forza Gabriel!".

Ci vorrà un bel po' di tempo per rivederlo in campo. I tempi di recupero non sono stati ancora diramati dal club emiliano, ma la sensazione è che possa restare fermo ai box almeno fino ad aprile.

Il recupero da questo tipo di infortunio è piuttosto lungo: serviranno dai quattro ai sei mesi per tornare all'attività agonistica.

Fantacalcio.it per Adnkronos