Colpo Roma, preso anche Ghilardi

Si è sbloccato il calciomercato della Roma. Dopo gli arrivi di Wesley e Ferguson, il club giallorosso ha messo a segno anche il colpo Ghilardi. Il difensore classe 2003 si è infatti messo in viaggio questa mattina per raggiungere la capitale dove si aggregherà alla truppa di Gian Piero Gasperini.

Il difensore sosterrà le visite mediche di rito a Roma e poi si recherà in sede per la firma del contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 2030.

Affare definito nelle scorse ore tra Roma e Verona: agli scaligeri andranno 10,5 milioni di euro più un ulteriore milione di bonus. Dopo la firma del contratto, Ghilardi dovrebbe mettersi nuovamente in viaggio per raggiungere i nuovi compagni di squadra in Francia in vista dell'amichevole con il Lens.

Con Gasperini, Ghilardi potrebbe diventare anche un buon colpo in attica asta del Fantacalcio. Già col Verona, Ghilardi ha dimostrato ottime qualità, confermate anche nell'ultimo europeo con l'Under 21.

Fantacalcio.it per Adnkronos