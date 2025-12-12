circle x black
Cerca nel sito
 

Consigli Fantacalcio, 5 nomi (+ 1 Mantra)

sponsor

Ecco i nostri nomi per la 15a giornata di Serie A

Consigli Fantacalcio, 5 nomi (+ 1 Mantra)
12 dicembre 2025 | 14.36
LETTURA: 1 minuti

Ecco i nostri 5 nomi consigliati, uno per reparto, più uno Mantra per la 15a giornata di Serie A:

 

  • Portierie:  MAIGNAN - Col Sassuolo a San Siro per 'rimediare' al -2 di Torino: l'obiettivo è tornare subito saracinesca.

 

  • Difensore:  DI LORENZO - Il 3-4-3 gli sta concedendo molta più propensione offensiva, viene da tre prove di fila positive: il bonus è nell'aria.

 

  • Centrocampista:  VLASIC - Viene da 2 gol e 2 assist nelle ultime tre, è il nuovo rigorista (peraltro infallibile) e oggi è l'uomo in più del Torino: ci si aggrapperà a lui contro la Cremonese.

 

  • Attaccante:  KEAN - La Fiorentina si gioca la vita in casa col Verona: in Europa ha mandato il primo segnale, da ex ha una schierabilità altissima almeno sulla carta. Serve il gol come il pane.

 

  • Nome Mantra:  ZIELINSKI - Da qualche settimana è arrivato lo switch, momento propizio per fare la differenza in assenza di Calhanoglu. Da cui eredita anche la responsabilità dal dischetto.

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza