Consigli Fantacalcio, 5 nomi (+ 1 Mantra)

Ecco i nostri 5 nomi consigliati, uno per reparto, più uno Mantra per la 15a giornata di Serie A:
-
Portierie:
MAIGNAN
- Col Sassuolo a San Siro per 'rimediare' al -2 di Torino: l'obiettivo è tornare subito saracinesca.
-
Difensore:
DI LORENZO
- Il 3-4-3 gli sta concedendo molta più propensione offensiva, viene da tre prove di fila positive: il bonus è nell'aria.
-
Centrocampista:
VLASIC
- Viene da 2 gol e 2 assist nelle ultime tre, è il nuovo rigorista (peraltro infallibile) e oggi è l'uomo in più del Torino: ci si aggrapperà a lui contro la Cremonese.
-
Attaccante:
KEAN
- La Fiorentina si gioca la vita in casa col Verona: in Europa ha mandato il primo segnale, da ex ha una schierabilità altissima almeno sulla carta. Serve il gol come il pane.
-
Nome Mantra:
ZIELINSKI
- Da qualche settimana è arrivato lo switch, momento propizio per fare la differenza in assenza di Calhanoglu. Da cui eredita anche la responsabilità dal dischetto.
Fantacalcio.it per Adnkronos