Empoli, problema per Fazzini: salta il Como?

Problemi per D'Aversa a poche ora dal match in programma tra Empoli e Como. Il club toscano, impegnato stasera contro il Como in uno dei posticipi dell'undicesimo turno di Serie A, potrebbe fare a meno di Jacopo Fazzini. Il centrocampista, infatti, si è fermato nelle ultime ore per un infortunio muscolare.

Occhio quindi alle condizioni di Fazzini in casa Empoli. Il centrocampista ha accusato un fastidio muscolare nel corso dell'ultimo allenamento e stando alle ultime indiscrezioni le sue condizioni sarebbero da rivalutare. Novità importanti dovrebbero arrivare nelle prossime ore, ma in caso di forfait mister D'Aversa dovrebbe puntare su Henderson.

Per quanto riguarda il resto della formazione, in difesa De Sciglio dovrebbe prendere il posto dello squalificato Goglichidze. In attacco confermati Colombo e Solbakken.

