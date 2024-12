Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 15a giornata di Serie A

I consigli per il Fantacalcio della 15a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - Svilar: Gara fondamentale per la Roma, da non sbagliare. E' un nome assolutamente affidabile contro un Lecce che non segna tantissimo, anzi.

Difensore - Gosens: Zappa difficilmente può contenere la sua fisicità straripante, sarà un attaccante aggiunto a Kean di fatto.

Centrocampista - Oristanio: Il giocatore di maggior tecnica per la partita più importante del recente periodo. Puntateci.

Attaccante - De Ketelaere: Il grandissimo ex della partita, già vive un ottimo periodo di forma e se ci aggiungiamo lo stimolo del passato il quadro è completo.

Nome Mantra - Paredes (M/C): in netta risalita le sue quotazioni. Con Ranieri sta giocando tanto e sta anche aumentando il livello delle sue prestazioni. Da tenere seriamente in considerazione.