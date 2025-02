Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 25a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - Maignan: Deve farsi perdonare l'erroraccio in Champions, qual miglior occasione contro un Verona praticamente nullo contro le big?

Difensore - Gosens: Strapotere fisico che può avere la meglio sul neo-arrivato Smolcic, inserimenti in area che possono rivelarsi proficui come accaduto a San Siro col rigore procurato.

Centrocampista - Orsolini: Parte dalla panchina, poco male: uno come lui va messo a prescindere dal minutaggio, papabile scheggia impazzita della ripresa.

Attaccante - De Ketelaere: Stranamente a secco di bonus dalla 17^, senza Lookman e Maldini è chiamato a un cambio di marcia nonché un contributo importante col Cagliari: è la volta buona?

Nome Mantra - Barella (C, Inter):Partita di cartello per giocatori simbolo, proprio come lui. Non segna dallo 0-6 con la Lazio, è l'occasione ideale per sbloccarsi e dare un forte segnale anche al Napoli.

Fantacalcio.it per Adnkronos