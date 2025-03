Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 29a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - Milinkovic-Savic: Non inganni il -2 di Parma: in casa è ancor di più un fattore e viaggia a una media di meno di un malus incassato a partita. L'Empoli non è di certo una macchina da gol, specie ultimamente.

Difensore - Angelino: Gioca sempre e non prende un'insufficienza da mesi. E' in crescita anche sul piano della sollecitazione offensiva e proverà a regalarsi un altro bonus contro il Cagliari.

Centrocampista - Pulisic: Tornato alla grande con la doppietta di Lecce, l'uomo a cui il Milan si aggrapperà per battere anche il Como. Valore aggiunto: i rigori sono affar suo.

Attaccante - Lukaku: +4 con la Fiorentina, è tornato in gran forma e con la sua enorme fisicità può essere lo spauracchio numero uno per la difesa del Venezia.

Nome Mantra - Barella (C, Inter): In partite così esce fuori la stoffa di campioni come lui. Non trova il bonus dalla 21^, ci aspettiamo una prova di carattere condita magari da un acuto da +1 o +3.

Fantacalcio.it per Adnkronos