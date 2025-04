Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 33a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - Svilar: Il Verona avrà anche sistemato la difesa, ma fa una fatica enorme a trovare il gol. Esattamente lo scenario ideale per una retroguardia solida come quella di Ranieri.

Difensore - Solet: Viene da due insufficienze di fila, una rarità per lui. Ha i mezzi per tenere a bada sia Adams sia Sanabria. E magari anche per rendersi pericoloso su piazzati e non.

Centrocampista - McTominay: Reduce dalla splendida doppietta con l'Empoli, arriva un altro impegno super-abbordabile per continuare a dispensare bonus: fate all-in sullo scozzese.

Attaccante - Vlahovic: Tudor ha risollevato il morale del serbo, due assist decisivi contro il Lecce. Ora bisogna riassaporare il +3, ha tutto per sovrastare i centrali del Parma (e ha anche i rigori).

Nome Mantra - Calhanoglu (M/C): L'Inter potrebbe faticare a trovare spazi contro il temibile Bologna, ecco perché le palle inattive (roba sua) possono ricoprire un ruolo chiave ancor di più.

Fantacalcio.it per Adnkronos