Fantacalcio, perché comprare (e perché no) Evan Ferguson

Evan Joe Ferguson (Bettystown, 19 ottobre 2004) è un calciatore irlandese, attaccante della Roma, in prestito dal Brighton, e della nazionale irlandese.

Calcisticamente cresciuto nel settore giovanile del Bohemians, debutta in prima squadra il 20 settembre 2020, in occasione dell'incontro di Premier Division pareggiato per 0-0 contro il Derry City a soli quattordici anni. Il 13 luglio 2021 viene acquistato dal Brighton, con cui esordisce il 24 agosto contro il Cardiff City in Carabao Cup. L'8 gennaio 2022 fa il suo esordio in FA Cup, in occasione del match valido per il terzo turno contro il West Bromwich. Il 19 febbraio 2022 debutta anche in Premier League, disputando l'incontro perso per 0-3 contro il Burnley.

Il 24 agosto 2022 mette a segno la sua prima rete con i Seagulls, in occasione di una gara contro il Forest Green vinta per 3-0 valida per il secondo turno di Carabao Cup. Il 19 ottobre successivo viene promosso definitivamente in prima squadra, firmando un contratto quadriennale. Il 31 dicembre 2022 mette a segno la sua prima rete tra i professionisti, nell'incontro perso per 2-4 contro l'Arsenal; con questa rete, è divenuto il più giovane marcatore nella storia del Brighton. Il 3 gennaio 2023 va nuovamente a segno, nella vittoria esterna contro l'Everton. Il 25 aprile seguente firma un nuovo contratto con il club, valido fino al 2028. Termina la sua seconda annata con un totale di 25 presenze e 10 reti.

Il 2 settembre 2023 realizza la sua prima tripletta in carriera, nella vittoria per 3-1 contro il Newcastle. Grazie a ciò, è divenuto il primo giocatore all'età di 18 anni a segnare una tripletta dopo Michael Owen, Robbie Fowler e Chris Bart-Williams. Insieme a Cesc Fàbregas è stato l'unico giocatore non inglese ad aver segnato almeno 10 gol in Premier League a diciotto anni o meno. Il 10 novembre ha rinnovato il proprio contratto con i Seagulls fino al 2029. Il giocatore termina anzitempo la stagione a causa di un infortunio alla caviglia, collezionando un totale di 36 presenze e 6 marcature.

Il 3 febbraio 2025 viene ceduto in prestito al West Ham fino al termine della stagione, ritrovando così il suo ex allenatore Graham Potter. Ha fatto il proprio debutto con la maglia degli Hammers il 15 febbraio 2025, subentrando dalla panchina nel secondo tempo della sconfitta casalinga contro il Brentford. L'irlandese ha concluso la propria esperienza londinese con solo 8 presenze all'attivo senza mai andare a segno, deludendo le aspettative. Il 23 luglio 2025 viene ceduto nuovamente in prestito, questa volta alla Roma, in Serie A, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, divenendo il primo irlandese di sempre a giocare nella squadra della Capitale.

Classico centravanti bravo nei duelli aerei (è alto un metro e ottantotto centimetri), sa giocare bene spalle alla porta, ma è bravo anche a svariare e legare il gioco con i compagni. Giocare di gamba, è abile a muoversi tra le linee, sfruttando inserimenti improvvisi per colpire le difese avversarie. In Inghilterra c'è chi lo ha paragonato a una leggenda come Alan Shearer: si tratta di un attaccante completo che potrebbe essere valorizzato ulteriormente da Gian Piero Gasperini.

Il suo ruolo al Fantacalcio Classic è A, al Mantra parliamo invece di una Pc.

Bisogna comprare Evan Ferguson al Fantacalcio perché sarà quasi certamente un titolare dell'attacco giallorosso, anche alla luce della possibile partenza di Dovbyk. Inoltre, nel corso della preparazione estiva ha lanciato segnali importanti in termini realizzativi.

Non bisogna comprare Evan Ferguson al Fantacalcio perché bisognerà capire se riuscirà a ripetersi anche in Italia sotto l'aspetto realizzativo e delle prestazioni in generale. Il rischio è di pagarlo troppo in sede d'asta.

Evan Ferguson, le statistiche

Ha collezionato 136 partite tra i professionisti in carriera con le maglie dei club, di queste 7 in Europa League. In totale ha collezionato 36 gol, 9 assist e 6 ammonizioni.

La fantascheda di Evan Ferguson

Valore assoluto del calciatore: 3.5/5

Valore fantacalcistico dell'acquisto: 3.5/5

Continuità: 4.5/5

Potenziale titolarità: 5/5

Resistenza agli infortuni: 3.5/5

Tendenza al bonus in proporzione al ruolo: 3/5

Fantacalcio.it per Adnkronos