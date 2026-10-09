Fiorentina, Atta a rischio per Genova

Il centrocampista non al meglio della condizione, mister Vanoli tiene pronto Pedro Goncalves
Brutte notizie in casa Fiorentina per quanto riguarda le condizioni di Arthur Atta. A quanto pare i problemi fisici continuano a condizionare il centrocampista francese nelle ultime settimane e ora è a serio rischio la sua presenza nel match contro il Genoa previsto per domani alle ore 15 al Ferraris.
Le tre settimane di sosta sembravano poter aiutare concretamente Atta a smaltire i problemi fisici, ma mister Vanoli sembra orientato a dare spazio dall'inizio a Pedro Goncalves nei panni di trequartista della Viola.
A riposo anche in occasione dell'amichevole giocata il 27 settembre dalla Fiorentina contro il Signa, Atta rischia addirittura di accomodarsi in tribuna anche domani contro il Grifone.
Fantacalcio.it per Adnkronos