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Fiorentina, Atta a rischio per Genova

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Il centrocampista non al meglio della condizione, mister Vanoli tiene pronto Pedro Goncalves

Arthur Atta - (Ipa)
Arthur Atta - (Ipa)
09 ottobre 2026 | 13.13
LETTURA: 1 minuti

Brutte notizie in casa Fiorentina per quanto riguarda le condizioni di Arthur Atta. A quanto pare i problemi fisici continuano a condizionare il centrocampista francese nelle ultime settimane e ora è a serio rischio la sua presenza nel match contro il Genoa previsto per domani alle ore 15 al Ferraris.

Le tre settimane di sosta sembravano poter aiutare concretamente Atta a smaltire i problemi fisici, ma mister Vanoli sembra orientato a dare spazio dall'inizio a Pedro Goncalves nei panni di trequartista della Viola. 

A riposo anche in occasione dell'amichevole giocata il 27 settembre dalla Fiorentina contro il Signa, Atta rischia addirittura di accomodarsi in tribuna anche domani contro il Grifone. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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