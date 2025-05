Fiorentina, in dubbio Kean e Gudmundsson

Dopo aver smaltito la delusione per la sconfitta di Venezia, la Fiorentina si appresta ad affrontare il Bologna nel match valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A.

Per il match con i felsinei mancheranno sicuramente Beltran e Zaniolo per squalifica (oltre al centrocampista Folorunsho), ma la situazione in attacco potrebbe essere ancora più difficile. Anche oggi, infatti, Moise Kean e Albert Gudmundsson si sono allenati a parte. I due attaccanti restano dunque in dubbio per il match in programma domenica sera, pronte le alternative Colpani e Caprini.

Fantacalcio.it per Adnkronos