Fiorentina: Kean a disposizione, ko Cataldi

Compagine Viola di rientro a Firenze, dopo la semifinale di andata di Conference League persa ieri sera in casa del Betis Siviglia per due reti a una.

Mister Palladino ha perso Cataldi per infortunio, fermatosi nel primo tempo del match allo Estadio Benito Villamarín a causa di un guaio muscolare alla gamba. Per domenica a Roma in campionato contro i giallorossi il tecnico ritrova a disposizione Kean, che può tornare titolare in attacco al fianco di Gudmundsson. In cabina regia pronto Adli coadiuvato da Fagioli e Mandragora. Fasce occupate da Folorunsho e Gosens. Squalificato Ranieri, occasione in difesa per Comuzzo dall'inizio.

Fantacalcio.it per Adnkronos