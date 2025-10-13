circle x black
Fiorentina, Kean lascia il ritiro della Nazionale

L'attaccante in dubbio anche per la partita col Milan

Moise Kean (Fotogramma/Ipa)
13 ottobre 2025 | 14.02
Moise Kean lascia il ritiro della Nazionale. L'attaccante della Fiorentina salterà l'importante partita contro Israele in programma domani sera. Con una vittoria, la squadra di Gattuso si garantirebbe l'accesso ai playoff per il Mondiale. 

Un problema alla caviglia che non gli consentirà di essere a disposizione. Ora che il giocatore ha ricevuto l'esito della risonanza magnetica, tornerà a Firenze. A confermarlo è stata la stessa Federazione italiana che ha diramato una nota ufficiale a proposito dell'infortunio del centravanti della Fiorentina. Di seguito la nota:

"Il Ct Gennaro Gattuso non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l'attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall'infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l'Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele".

Adesso è subito allarme anche in chiave Fantacalcio: Moise Kean sarà a disposizione di Pioli per il match in programma domenica sera contro il Milan? Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico viola nei prossimi giorni, ma ad oggi pare complicato un  recupero. Scaldano i motori Piccoli e Dzeko. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

