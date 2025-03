Fiorentina, Kean può rientrare: il comunicato

Buone notizie per Palladino ed i fantallenatori in vista dei prossimi impegni della Fiorentina. Moise Kean, infatti, è pronto a tornare in campo. L'attaccante viola, che aveva riportato un trauma cranico dopo un brutto scontro nel match contro il Verona, ha svolto nuovi esami in mattinata e ha ricevuto l'ok dai medici per riprendere la regolare attività agonistica. Ecco il comunicato della Fiorentina sulle sue condizioni:

"ACF Fiorentina comunica che nella mattina di oggi il calciatore Moise Kean è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali programmati a seguito del trauma cranico occorso durante la gara di campionato Hellas Verona -Fiorentina. Visto l’esito positivo degli esami svolti il calciatore può riprendere la regolare attività agonistica".

Kean potrebbe già essere a disposizione per il match in programma giovedì sera contro il Panathinaikos. Da valutare se Palladino vorrà rischiarlo o tenerlo in caldo per la difficilissima trasferta di Napoli in programma domenica 9 marzo alle ore 15.

Fantacalcio.it per Adnkronos